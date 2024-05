Juventus, Rugani rischia il processo per guida in stato di ebrezza

. L’episodio risale all’estate del 2023, quando la sua Maserati metallizzata è stata fermata da un posto di blocco della polizia su corso Grosseto, poco lontano dallo svincolo della tangenziale e dal raccordo per l’aeroporto di Caselle. Il 21 luglio dello scorso anno l'ex Empoli è risultato positivo all’alcoltest mentre tornava a Torino alla guida della sua auto sportiva. La prima misurazione ha fatto registrare 1.56 grammi di alcol per litro di sangue, scesi a 1.54 al secondo rilievo (effettuato almeno cinque minuti dopo, come previsto dal Codice della strada).

A quel punto - scrive La Stampa -una contravvenzione che comporta l’ammenda fino a 9mila euro, l’arresto fino a un anno e la sospensione della patente fino a due anni. Rugani avrebbe potuto chiudere i conti con la giustizia pagando i 5mila euro inflitti dal gip con il decreto penale di condanna, schivando l’arresto.Dopo due anni, il reato si sarebbe estinto e la sua fedina penale sarebbe tornata immacolata. L’obiettivo era chiedere l’ammissione alla messa alla prova, un istituto che sospende il processo e consente di estinguere il reato con lavori di pubblica utilità in associazioni ed enti senza scopo di lucro a titolo di risarcimento del danno arrecato con la sua condotta alla società civile.

Invece non si è presentato e il suo avvocato, il penalista Raffaele Tecce del foro di Avellino, ha affidato l’istanza a un sostituto. Rugani dovrà quindi affrontare il processo, con tanto di testimoni, consulenze tecniche ed esame. Il prossimo 23 maggio si aprirà il dibattimento, dove la difesa intende contestare nel merito la bontà della sanzione, anche con l’aiuto delle perizie.