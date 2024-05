Partita : Juventus-Salernitana

: Juventus-Salernitana Data : domenica 12 maggio 2024

: domenica 12 maggio 2024 Orario : calcio d'inizio alle ore 18:00.

: calcio d'inizio alle ore 18:00. Canale TV : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

La Juventus attende la Salernitana all'Allianz Stadium: è il match point per la qualificazione Champions. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi: varrebbe il terzo posto riconquistato, ma soprattutto la certezza automatica di partecipare alla prossima edizione della super Champions.In caso di successo, i bianconeri parteciperanno alla loro 24ª stagione diversa della Champions, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra italiana (Milan 21, inclusa la 2024/25).

Juventus-Salernitana viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini.Federico Chiesa resta a rischio, come raccontato da Allegri in conferenza stampa. Anche Yildiz è debilitato, mentre saranno certamente out De Sciglio, Alex Sandro e Danilo. Weah è l'unico squalificato per i bianconeri, che recupereranno Fagioli solo dal prossimo turno. Lato Salernitana: Ikwuemesi va verso la conferma, 7 giocatori out per Colantuono, che schiererà Vignato a supporto della punta.

Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik: Fiorillo, Pierozzi, Fazio, Pirola, Sambia, Coulibaly, Basic, Sfait, Tchaouna, Vignato, Ikwuemesi