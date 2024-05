Juventus-Salernitana: 1-1 (Pierozzi 26’, Rabiot 91’)JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (75′ Yildiz); Cambiaso, McKennie (46′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic (46′ Iling-Jr); Kean (46′ Chiesa), Vlahovic (75′ Milik). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Alcaraz, Djalo, Nicolussi CavigliaSALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio (C), Pirola; Sambia (89′ Pellegrino), Coulibaly, Basic, Zanoli (89′ Pasalidis); Tchaouna, Vignato (64′ Legowski); Ikwuemesi (72′ Kastanos). All. Colantuono. A disp. Costil, Salvati, Simy, Weissmann, Sfait, Ferrari, Di Vico.

Ammonizioni: 21′ Vlahovic, 23′ Rabiot, 67′ Zanoli