Juventus: Salihamidzic sfida Massara e Lopez, ma il ruolo di ds può anche restare scoperto

. In attesa degli addi ormai certi, ma non ancora ufficiali, di, "che dal 4 giugno 2025 entra in Società assumendo il ruolo di, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino". Come si legge nel comunicato, "". Per completare il quadro, restano ai loro posti il presidente, mentre Matteo Tognozzi dovrebbe far rientro alla Continassa come capo scout.

In questo disegno,. Fra i candidati al ruolo, in questo momento emergono soprattutto tre nomi. Il primo profilo è quello di, exe reduce dall’esperienza al. Comolli lo conosce e lo ritiene in linea a ciò che serve alla Juve in questo momento. Torinese, multilingue e poco amante dei riflettori, Massara può dare autorevolezza alla Juve sui mercati di tutto il mondo, condividendo su una strategia sviluppata col supporto della tecnologia nello stile Comolli.

Come ha riferito Gazzetta.it, per la sua conoscenza del contesto del calcio italiano, l’ex direttore sportivo del Milan è in vantaggio su, in uscita dale ritenuto fra i migliori direttori sportivi in rampa di lancio del panorama europeo.Un terzo profilo, del quale ha riferito oggi Tuttosport, è quello di, 48 anni, che l'ambiente bianconero lo conosce bene per via del suo passato da giocatore ed è. La sua carriera da dirigente - subito nel ruolo di direttore sportivo - si è poi dispiegata al, dove ha lavorato per un paio di stagioni prima di essere licenziato nel 2023, insieme all'allora amministratore delegato Oliver Kahn, durante una clamorosa rivoluzione societaria seguita all'undicesimo titolo consecutivo vinto dal club in Germania.

L'ultima opzione è quella che prevederebbe, per il momento, l'assenza di un nuovo ds, con Comolli e Chiellini affiancati da Tognozzi e da