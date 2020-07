Juventus-Sampdoria 2-0

Marcatore: p.t. 45'+6 Ronaldo (J); s.t. 22' Bernardeschi (J).

Assist: p.t. 45'+6 Pjanic (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (29' p.t. Bernardeschi), De Ligt (33' s.t. Rugani), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic (33' s.t. Bentancur), Matuidi; Cuadrado, Dybala (40' p.t. Higuain), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Demiral, Olivieri, Muratore, Zanimacchia. All. Sarri.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Chabot (22' p.t. Leris), Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto (29' s.t. Gabbiadini); Ramirez (46' s.t. Maroni), Quagliarella. A disp. Seculin, Falcone, Bonazzoli, Askildsen, La Gumina, Ferrari, Murru, Rocha, Bertolacci. All. Ranieri.

Arbitro: Fournaeu di Roma1.

V.A.R.: Banti di Livorno.

Espulso: s.t. 32' Thorsby (S) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: p.t. 45' Pjanic (J), Tonelli (S); s.t. 21' Augello (S), 24' Bernardeschi (J), 35' Cuadrado (J), 40' Rabiot (J), 43' Depaoli (S).