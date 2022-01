Juventus-Sampdoria è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia: chi passa il turno trova la vincente di Sassuolo-Cagliari, in campo domani (mercoledì) alle ore 17.30. Calciomercato.com racconta in tempo reale i principali episodi da moviola.



Arbitro: Fourneau, assistenti Lombardo e Pagnotta, Baroni quarto uomo, Nasca e Tegoni al Var.



27' - Richiamato dal Var, ​Fourneau annulla il gol del raddoppio segnato da Morata per un fallo di Rabiot su Rincon a inizio azione.