La Juve vince, meritatamente ma non senza difficoltà. La Sampdoria viene a Torino e se la gioca a viso aperto. Alla fine decide di portarla a casa Ronaldo, Chiellini è il solito leader. Nella Samp c'è un Quagliarella da record e un Colley sorprendente. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: Szczesny si ferma, tocca a lui. Spiazzato sul rigore, non è chiamato ad altri interventi degni di nota. Graziato dal fuorigioco, evita che la figuraccia costi due punti: ancora una buona prestazione per lui, ha sostituito prima Alex Sandro e poi Cancelo senza colpo ferire: risponde colpo su colpo, il mal di pancia di Benatia potrebbe riportarlo al ruolo di prima alternativapraticamente gioca a tutto campo, impressionante: sbaglia tanto, troppo: più sfortunato che colpevole in occasione del rigore, svarione in una partita che lo vede spesso rincorrere i blucerchiati: non è una regia fluida la sua, ma quando non c'è la Juve ne sente sempre la mancanzafa filtro e riparte sempre, come una molla (37' s.t.: ispira Ronaldo per l'1-0, poi prova a più riprese a pescare il jolly. Gioca bene, nonostante marcature asfissianti: questa volta è il meno concreto in attacco, nella ripresa fa però due o tre cose di grande importanza (24' s.t.: si rivede, finalmente).: pronti via, ci pensa lui. Sempre il più pericoloso, quando la Juve ha bisogno lui è una sentenza. In pratica la vince da solo o quasi.All.53 punti su 57, nessuno aveva fatto meglio in un girone d'andata. Ora testa al 2019, quando ci sarà da raccogliere.: salutato con affetto dai tifosi della Juve, non è esente da colpe sul gol di Ronaldo ma si riscatta su Matuidi e sullo stesso CR7 nella ripresa.: guarda Ronaldo senza prova a intervenire, errore capitale: inizio timido, poi prende misure e fiducia: una bella roccia: soffre sia Dybala che le sovrapposizioni di De Sciglio: quantità e qualità, ormai pronto al salto in una grande squadra: davanti alla difesa mette ordine nella doppia fase (37' s.t.è chiamato alla prima marcatura su Dybala, lo fa senza andare troppo per il sottile: gira a vuoto (27' s.t.: si infiamma in un secondo, ma un fuorigioco millimetrico gli nega la gioia di un gol meraviglioso): trotterella senza incidere (22' s.t.non dà niente in più di Caprari): da record. Serve altro?All.la Samp non viene in gita a Torino, resta in partita e perde di misura. Bella squadra la sua Sampdoria, nonostante le assenze e l'avversario.