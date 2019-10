Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, parla a JTV prima della sfida contro la Lokomotiv Mosca: "E' una squadra un po' diverse dalle partite del campionato russo e le partite che giocano solitamente in Europa, dove sono più attendisti e pericolosi perché hanno grande densità nella fase difensiva e sono pericolosissimi nelle ripartenze. E' una squadra contro cui noi dovremmo curare delle posizioni preventive per prevenire il momento di perdita della palla perché altrimenti possiamo andare in difficoltà" .