Juventus-Sassuolo 2-2

Marcatori: 20' p.t. Bonucci (J), 22' p.t. Boga (S), 2' s.t. Caputo (S), 23' s.t. Ronaldo rig. (J)

Assist: 20' p.t. Bentancur (J), 22' p.t. Caputo (S)

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Emre Can (8' s.t. Matuidi); Bernardeschi (8' s.t. Dybala); Higuain (34' s.t. Ramsey), Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral. All. Sarri.

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Boga (45' s.t. Peluso), Traoré (17' s.t. Duncan), Djuricic; Caputo. A disp. Pegolo, Russo, Obiang, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Mazzitelli,Ghion, Bourabia. All. De Zerbi.

Arbitro: La Penna di Roma

Ammoniti: 40' p.t. Djuricic (S), 20' s.t. Locatelli (S), 33' s.t. Toljan (S), 36' s.t. Kyriakopoulos (S), 42' s.t. Muldur (S), 43' s.t. Pjanic (S).