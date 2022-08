Ci siamo, la Serie A 2022-23 è pronta a partire, con le partite della prima giornata. Alle 20.45 del lunedì di Ferragosto, la Juventus ospita il Sassuolo all'Allianz, nel match che chiude la prima giornata. Per Allegri, ballottaggio e centrocampo fra Fagioli (favorito) e Miretti. Per gli ospiti, subito in campo il nuovo acquisto Pinamonti.



Lunedì 15 agosto, ore 20.45: Juventus-Sassuolo (Dazn)



JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.