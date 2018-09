Nella quarta giornata di Serie A, la Juventus ospita il Sassuolo all'Allianz Stadium. Per i bianconeri di Max Allegri, che aspettano ancora il primo gol di Cristiano Ronaldo in partite ufficiali, è l'occasione per riprendere le distanze dal Napoli, che ieri vincendo contro la Fiorentina ha raggiunto i campioni d'Italia a quota 9 punti. Alle spalle delle due capolista in questo momento c'è proprio il Sassuolo, con 7 punti: la squadra di Roberto De Zerbi quindi si presenta a Torino in tutta tranquillità e senza nulla da perdere, sognando un colpaccio che permetterebbe ai neroverdi di portarsi addirittura al primo posto solitario. I precedenti fra Juve e Sassuolo in gare ufficiali sono 10, con un bilancio di 8 vittorie juventine, un pareggio e un successo per gli emiliani. I gol della Juventus sono stati 25, contro i 5 del Sassuolo. Nell'ultimo confronto, il 4 febbraio di quest'anno, la squadra di Allegri si impose per 7-0. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova, alla prima in assoluto con la Juventus.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVE - Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.



SASSUOLO - Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Djuricic.