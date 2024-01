Dopo il passaggio alle semifinali di Coppa Italia grazie al poker rifilato al Frosinone, la Juventus di Massimiliano Allegri torna a gettarsi anima e corpo sul campionato, con l’obiettivo scudetto ormai non troppo recondito e celato: alle 20.45, nella sfida dell’Allianz Stadium di Torino contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, valida per il posticipo della 20esima giornata di Serie A, la prima del ritorno, serve la vittoria per riportarsi a -2 dall’Inter, rimandare il Milan terzo a -7 e continuare la striscia positiva, con il quarto successo di fila. Attenzione massima però ai neroverdi, unici a sconfiggere i bianconeri e l’Inter durante l’andata, seppur abbiano solo 2 punti di margine sulla zona retrocessione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.