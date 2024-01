Juventus-Sassuolo: Yildiz in gol a quota 3.00

Sarà Juventus-Sassuolo a chiudere la 20esima giornata di Serie A, con i bianconeri chiamati a rispondere al netto successo dell’Inter contro il Monza e i neroverdi che proveranno l’impresa all’Allianz Stadium di Torino per staccarsi da una zona retrocessione distante appena due punti. Gara da non sottovalutare per gli uomini di Max Allegri visto che il Sassuolo si è imposto negli ultimi due scontri diretti e proprio il 4-2 dell’andata, dello scorso 29 settembre, è stata l’ultima sconfitta juventina dopo una serie di 16 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. I pronostici della vigilia sono però nettamente a favore dei padroni di casa. Sulla lavagna scommesse in effetti il segno 1 è a 1.42, contro il pareggio a 4.80 e il segno 2 che rappresenterebbe la grande sorpresa della prima giornata del girone di ritorno a 7.25 volte la posta. Recuperato Chiesa, Allegri potrebbe comunque dare ancora fiducia a Yildiz come compagno di reparto di Vlahovic: il talento turco è proposto in gol a quota 3.00, mentre per il serbo la rete è sulla carta più probabile a 2.25. Berardi e Pinamonti potrebbero essere gli uomini più pericolosi di Dionisi e sono bancati marcatori del match rispettivamente a 5.00 e 5.50 volte la posta. Cinque punti e una partita da recuperare: la Juventus insegue l’Inter a breve distanza, ma per ora la squadra di Inzaghi è favorita per lo Scudetto a 1.30, contro il primo posto bianconero a 3.50.