Juventus, Save the Children sarà lo "sponsor" per la gara contro il Como. Continua la ricerca di un nuovo partner

Juventus

Laesordirà questa sera contro il Como nella Serie A 2024/25 con un nuovo allenatore, un nuovo organico, una nuova maglia ma non un nuovo sponsor che prenderà il posto di Jeep. La ricerca del nuovo accordo commerciale prosegue senza sosta, ma ancora non è vicina l'intesa con un nuovo partner non istituzionale. Per questo esordio e finché non ci sarà una firma ufficiale le maglie non rimarranno però vuote come lo sono state in questo inizio di stagione. Il club bianconero ha scelto di premiare la collaborazione avviata connel 2018 e come ufficializzato dal club, sarà l'organizzazione no profit

"Juventus e Save the Children: una collaborazione avviata nel 2018, ponendo al centro l’educazione e la crescita delle giovani generazioni, che oggi si rinnova con un gesto carico di significato. Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare bambine e bambini a rischio e garantire loro un futuro, sarà infatti presente sulle maglie della prima squadra maschile e femminile di Juventus! Esordio stagionale questa sera con la formazione guidata da Thiago Motta, in occasione del match di Serie A Enilive contro il Como 1907, mentre domani sarà la volta della prima squadra femminile allenata da Massimiliano Canzi nell’amichevole contro l’FC Bayern Women".

"Juventus, coerentemente col proprio nome, dedica ai giovani il fulcro della propria strategia, tanto sportiva quanto sociale, attraverso iniziative che supportano la loro educazione, crescita e integrazione. In questo senso Save the Children rappresenta da anni il Partner ideale, per il suo costante impegno a tutela di bambine e bambini, soprattutto coloro che vivono in contesti di fragilità, e per la volontà di ottenere cambiamenti significativi e duraturi nelle loro vite".L'ad Scanavino ha commentato così la scelta: "Juventus, coerentemente col proprio nome, dedica ai giovani il fulcro della propria strategia, tanto sportiva quanto sociale, attraverso iniziative che supportano la loro educazione, crescita e integrazione. In questo senso Save the Children rappresenta da anni il Partner ideale, per il suo costante impegno a tutela di bambine e bambini, soprattutto coloro che vivono in contesti di fragilità, e per la volontà di ottenere cambiamenti significativi e duraturi nelle loro vite"

Save The Children resta un'operazione importante a livello sociale, ma non stoppa la ricerca condotta da Francesco Calvo per la ricerca di un nuovo partner.