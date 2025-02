Juventus, con Savona sono 25 gli infortuni in stagione: il dato allarmante e un dettaglio per Thiago Motta

La stagione dellasembra avere un unico comune denominatore che, fin dall'inizio del ritiro estivo, sta condizionando da un lato le scelte die dall'altro il rendimento della squadra bianconera: gli infortuni. Alla Continassa di fatto le porte del JMedical continuano ininterrottamente ad essere girevoli e anche oggi, in vista della sfida contro il Cagliari, alla buona notizia della convocazione di Douglas Luiz si è sommato l'ennesimo infortunio stagionale occorso aIl terzino italiano si è dovuto fermare e non partirà alla volta della Sardegna con la squadra per, come riportato da comunicato ufficiale, un "fastidio muscolare alla coscia destra con le sue condizioni che verranno rivalutate nei prossimi giorni".(il secondo per lui) che si somma a quelli di Renato Veiga (lesione al tendine plantare), Pierre Kalulu (lesione al tendine del muscolo semimembranoso), Gleison Bremer (lesione del legamento crociato), Juan Cabal (lesione del legamento crociato) e Arkadiusz Milik (lesione al polpaccio)

In una rosa composta da 27 giocatori ad oggiarrivati a gennaio, non hanno avuto problemi importanti a livello fisico. Solo 9 calciatori, con il dato più preoccupante che porta aIl dettaglio che più preoccupa o dovrebbe preoccupare Thiago Mottacomunque di gestione del recupero. Sette giocatori hanno avuto stop multipli e, almeno in tre occasioni, la recidiva è arrivata sullo stesso problema precedente. Del resto i suoi giocatori, sono spesso spremuti e, soprattutto, spesso in rincorsa con une che non permette soste. Un dettaglio importante, quello della gestione dei tempi, che