Juventus, scelta forte di Thiago Motta: Koopmeiners resta fuori

La pesante sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, unita alla precoce eliminazione dall’Europa che conta, ha portato il clima intorno all’ambiente bianconero a essere davvero infuocato. Seppur la situazione in campionato sorrida al- lunedì sera alle 20.45 sfiderà il Verona – che, grazie ai risultati combinati della giornata di sabato (il pari casalingo dell’Atalanta e l’1-1 maturata nel big match fra Napoli e Inter),, dunque,per dare una scossa all’ambiente e una svolta decisiva a quest’annata che deve concludersi, almeno, con il 4° posto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

E le decisioni forti stanno per arrivare da parte di Motta. La prima rischia di riguardare uno degli asset economici più importanti della rosa bianconera, nonché uno degli investimenti di maggior peso effettuati in estate dal CFO Cristiano Giuntoli., infatti, che sino a questo momento è stato un punto fermo degli 11 titolari scelti nel corso del tempo da Motta,valido per la 27a giornata di Serie A.Nessuna punizione per l’ex giocatore dell’Atalanta e nemmeno un possibile strappo nel rapporto fra il calciatore e Thiago Motta.per condizione fisica, atletismo e capacità tecniche., per stimolare la concorrenza interna e ridare slancio ed equilibrio alla propria squadra. Spazio, dunque, per ottenere il massimo da tutti, a chi sta meglio in mezzo al campo, con le certezze dell’allenatore che si chiamano Khepren Thuram, Manuel Locatelli e Weston McKennie. I tre mediani (il francese e l’ex Milan davanti alla difesa, l’americano da trequartista) partiranno dal 1’ e saranno il fulcro della manovra bianconera per provare a dare l'assalto alle posizioni di vertice e al contempo consolidare la quarta piazza.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui