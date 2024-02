Juventus, Schelotto: 'Vi racconto Alcaraz, ecco chi mi ricorda. Può diventare titolare dell'Argentina'

Ezequiel Schelotto ha parlato del suo ex compagno al Racing Club, Carlos Alcaraz, in un'intervista a Tuttosport. Ecco le parole dell'ex Inter sul nuovo acquisto della Juve.



IL PARERE - "La Juve ha fatto davvero un grande colpo, prendendolo. Parliamo di un talento incredibile destinato a diventare in un paio d’anni un top player internazionale. In Argentina è considerato un craque da tempo, tanto che in passato anche Messi gli aveva pronosticato un futuro brillante. Per me Carlos in due anni può arrivare a giocare titolare nella Nazionale argentina. Ha tutto per riuscirci e alla Juve può trovare la squadra giusta per completare la sua maturazione. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che ha già alle spalle più di 100 partite da titolare tra Argentina e Inghilterra. D’altronde giocava titolare nel Racing già a 17 anni e per farlo devi avere per forza qualcosa di speciale".



COME GIOCA E A CHI SOMIGLIA - "Può giocare come mezzala destra. Quello per me è il suo ruolo ideale. Alcaraz è bravo a inserirsi in zona-gol e ha un ottimo tiro dalla distanza. Inoltre calcia bene con entrambi i piedi. Ha tanta qualità, ma Carlos è anche uno che non tira mai indietro la gamba e dà una grossa mano alla squadra in fase difensiva. Diciamo che se c’è da lottare in mezzo al campo: lui si fa sentire. Se devo dire un nome tra gli ex calciatori della Juventus, mi viene in mente subito Marchisio. Come Claudio svolge in maniera offensiva il ruolo di mezzala e ha la capacità di fare diversi gol. Se invece mi chiedete il paragone con un centrocampista argentino, lo accosterei a De Paul".