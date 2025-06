Juventus sempre all'anno zero, dal caos parte la sfida di Comolli e Chiellini: le due anime e la serie di 'no' pesanti

, che a memoria non ricordiamo, almeno in epoca moderna. E' paradossale, oggi, rileggere il proclama dinella lettera agli azionisti Exor dell'aprile del 2024: "La stagione 2023/24 è quindi, in cui la società sta ponendo le basi per il proprio ritorno, sia sul campo che al di fuori. Cristiano Giuntoli, entrato a far parte del club nel 2023 e appena nominato Miglior Direttore Sportivo dell’anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli l’anno scorso,".

, fagocitati dalche, a fronte di investimenti enormi, ha prodotto solo il risultato minimo sindacale della qualificazione alla Champions League con il quarto posto agguantato all'ultima giornata. Il tutto dopo una prima stagione di, che aveva prodotto una Coppa Italia prima del traumatico addio del tecnico livornese. E quindi, riavvolgendo il nastro,', o nella migliore delle ipotesi a, dal quale iniziare, di nuovo, una difficile scalata.

in poi, la stagione dell'addio di Beppe Marotta (autunno 2018) e della fine del primo quinquennio di Allegri (maggio 2019). Da lì in poi, oltre al cambio della guida sulla Juventus all'interno della Famiglia (da Andrea Agnelli a John Elkann), abbiamo assistito all'avvicendarsi di una pletora di nomi, sia in dirigenza che in panchina, ma sempre con la sensazione che le idee non fossero chiare:

. Insieme a loro, dovrebbe esserci il ritorno di, a capo dell'area scout, mentre resta ancora da stabilire l'eventuale innesto di un nuovo direttore sportivo. In questo contesto, il capitolo allenatore è preminente edi non allenare al Mondiale per club in mancanza di garanzie per il futuro,

, dei dati, della statistiche, dello scouting computerizzato, 'moneyball';, uniti agli studi (doppia laurea) e alla competenza., dal tentativo di far coesistere queste