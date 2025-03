Juventus, senti Barzagli: "Da fuori è tutto facile. I tifosi? Devi cercare di trascinarli..."

Juventus FC via Getty Images

L'ex difensore dellaAndreaha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale si è soffermato sul momento di difficoltà dei bianconeri, pronti ad accogliere Ivan Tudor in panchina. Di seguito le dichiarazioni:- "É un periodo difficile. Ci sono però secondo me momenti in cui le grandi squadre hanno bisogno di passare attraverso le difficoltà.. Ma anche questo fa parte del calcio e della crescita".

- ". Molto dipenderà dallo spirito e da come scenderanno in campo., dentro a volte è complicatissimo gestire certe pressioni".- "Non è tanto il singolo che cambia una situazione né uno da solo può dare la svolta.. Ed è difficile uscirne singolarmente. Dai momenti più duri ne esci quando si riesce a creare qualcosa che porti a un risultato positivo. Questo è l’unico modo".