Juventus, senti Capello: 'Allegri, ciclo finito. Serve un Calhanoglu. Su Chiesa, Soulé, Vlahovic e Zirkzee...'

2 ore fa

13

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus, Milan, Roma e Real Madrid, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, su Radio Rai, parla così del futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus: "Allegri credo abbia finito il suo ciclo alla Juventus, la squadra ha limiti di qualità e ieri si è visto non riuscendo ad essere pericolosa con la Salernitana. Io penso ci siano squadre con valori più alti rispetto alla Juve e sarà molto importante il mercato".



Anche ieri sera a Sky Capello si era soffermato sui bianconeri, con un'analisi a cavallo fra la stagione in corso e il mercato: "Un difensore serve, poi soprattutto a centrocampo. Serve un giocatore di qualità. Servono tre giocatori in assoluto che facciano la differenza. Poi dipende se gioca Chiesa, ma comunque un altro giocatore che salti l'avversario serve. Soulé? Non lo so, ci vuole qualcuno più pronto. Soulé non ha velocità, ha tecnica. Poi un altro attaccante serve. Milik? Ha fatto bene, è sempre pronto quanto entra. Ma soprattutto a centrocampo, un giocatore che faccia girare. Il Calhanoglu dell'Inter. Vlahovic può giocare insieme a Zirkzee".