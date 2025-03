Juventus, senti Giaccherini: "Vlahovic è entrato con l'atteggiamento che quasi gli stesse facendo un favore"

Getty Images

. La formazione bianconera è uscita pesantemente sconfitta dall’Allianz Stadium, battuta dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini con un secco, netto e perentorio 0-4 inflitto dai bergamaschi grazie alle reti di Retegui – su rigore -, De Roon, Zappacosta e Lookman., che mette in seria difficoltà il traguardo denominato 4° posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e che pone in bilico la posizione di Thiago Motta sulla panchina bianconera.

Nel post partita targato DAZN, il talent – nonché ex giocatore della Juventus –ha parlato così della disfatta dei piemontesi, soffermandosi specialmente sull’ingresso di Dusan Vlahovic, reo di essere stato protagonista dell’involontario assist (grazie alla sua maldestra scivolata) che ha portato al poker firmato Lookman. Giaccherini ha parlato così: "" .