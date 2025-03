Juventus, senti Hancko: "Futuro? Parlerò con il Feyenoord a fine stagione"

AFP or Licensors

Il capitano del Feyenoord,, ha parlato a Ziggo Sport dopo la sfida persa contro l’Inter di Champions League: ". A un certo punto ho deciso di arretrare di più, perché c'era troppo spazio dietro di me.. Ho quasi mandato la palla fuori dalla porta, ma sfortunatamente è entrata"."Voglio ringraziare i nostri centrocampisti, ma soprattutto Sliti: questi sono stati i suoi primi minuti in prima squadra e ha fatto bene. Dopo il rigore ho detto a Beelen: stai giocando una grande partita, questo è stato solo un momento negativo. Purtroppo abbiamo subito un rigore, ma è così che vogliamo fare, giocando con coraggio.".

In conferenza stampa, invece,si è soffermato sulla possibilità di trasferirsi in Italia, in particolare alla Juventus: “Nelle ultime finestre di trasferimenti si è parlato tanto di me, soprattutto nelle ultime estate e inverno.”.Ricordiamo che, nell’ultima sessione di mercato, la dirigenza bianconera ha fortemente sondato il nome di Hancko come rinforzo per il reparto difensivo. Un’occasione che verrà esplorata anche la prossima estate.