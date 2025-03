Juventus, senti Mauro: "A Giuntoli troppo potere, più di Boniperti"

L'ex calciatore bianconero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Salvo l'idea estiva di Giuntoli e Thiago Motta di voler provare a vincere con un gioco diverso, ma la realizzazione è stataLa lezione è che alla Juventus bisogna assecondare di più la storia. Sarri ha vinto lo scudetto ed è stato mandato via dopo un anno; Pirlo è stato esonerato dopo il quarto posto e la doppietta Coppa Italia-Supercoppa. E ora Thiago non ha finito il campionato".

"Fossi in Giuntoli sarei quello più deluso di tutti. Thiago Motta è stata una sua scelta e mandandolo via si è trovato a dover ammettere uno sbaglio. Però penso che l’errore sia stato più di conduzione che di uomini.e lo dico per esperienza personale. Era un presidente che si confrontava tantissimo con Trapattoni e anche con noi giocatori. Alla Juventus è sempre stato così: non c’è mai stata una persona sola che aveva tutto in mano. A prescindere dall’allenatore del futuro, la società andrà rinforzata".

e una persona di grande valore. Alla Juventus bisogna puntare su gestione, grandi giocatori e vittorie".Ma Antonio ha dimostrato di saper ottenere risultati un po’ ovunque in Italia e in Europa".Quando cambi un tecnico, soprattutto alla Juventus dove è successo poche volte nella storia, il boato è enorme. E mi aspetto che questo rumore smuova i giocatori. Adesso sono loro ad avere le maggiori responsabilità, nonGli direi di portare corsa, entusiasmo e i punti per arrivare in Champions League. Sono fiducioso, anche perché, uno che ha vinto ovunque".E ci metto anche Yildiz, che è alla Juventus da un paio di anni e quindi lo considero un po’ italiano.Cambiaso e Yildiz sono i giocatori più preziosi della Juventus, ma entrambi sono stati ereditati dalla precedente dirigenza. Idemin pochi mesi e con un po’ di fiducia in più. Il rischio è che succeda la stessa cosa con Vlahovic.