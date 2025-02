Juventus senza attenuanti: a conti fatti è già un fallimento

Sandro Sabatini

16 minuti fa

26 febbraio 2025 ed è già finita la stagione della Juventus. Nel giro di una settimana esce dalla Champions League contro il PSV Eindhoven e poi contro l'Empoli in Coppa Italia. Tutto questo succede perché Dusan Vlahovic sbaglia il rigore che si rivela decisivo, proprio lo stesso Vlahovic che aveva segnato il gol decisivo per la vittoria della Coppa Italia con cui si era conclusa la stagione precedente.



Quella che aveva lasciato il campo alla grande rivoluzione che può essere unita a una parola, impietosa, severa ma giusta: fallimento. Il fallimento della Juventus di quest'anno per i risultati ma anche per il cosiddetto gioco. La partita con l'Empoli è stata emblematica del 90% delle partite della Juventus di quest'anno: tanto possesso palla, tanta propensione all'attacco ma pochissime conclusioni.







In Coppa Italia passa la squadra che ha meritato di più, il piccolo Empoli al cospetto della grande Juventus. L'Empoli che ha un monte ingaggio nettamente inferiore, che giocava con tante assenze, che già in campionato aveva messo in difficoltà la Juve. L'Empoli che sta lottando per non retrocedere.



Il protagonista è stato il piccolo club toscano, ma il protagonista della serata juventina è stato il fallimento che accompagna la prima Juventus di Thiago Motta, la seconda di Giuntoli. La Juventus del nuovo corso che è già finito, per il primo anno, al 26 febbraio.