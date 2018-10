La Juventus lascia Marotta (più Inter che Milan in Italia, all'estero occhio al Manchester United magari insieme a Conte) e raddoppia, anche sul mercato. Dove il presidente Agnelli dà la caccia ai nuovi Cristiano Ronaldo, i possibili Palloni d'oro del futuro.



CAMPIONI DEL MONDO - Secondo Tuttosport, l'obiettivo è riportare a Torino il centrocampista francese del Manchester United, Pogba. Il grande sogno per l'attacco è un suo connazionale: Mbappé del PSG.



ALTERNATIVE DI LUSSO - Nella stessa squadra gioca anche un certo Neymar, che però sembra destinato al Real Madrid in caso di addio ai campioni di Francia. Occhio anche al giovane tridente Sterling-Gabriel Jesus-Sané del Manchester City. Dove c'è pure Foden, una promessa come Sancho del Borussia Dortmund.