Juventus, serve la svolta: Motta cambia modulo, Giuntoli organizza colloqui individuali

Nonostante le parole di Cristiano Giuntoli ("Supereremo i problemi tutti uniti, allenatore compreso") la situazione legata al futuro diè da monitorare costantemente. La posizione dell'allenatore sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico, dopo lo 0-3 in casa della Fiorentina nell'ultima giornata di campionato è stata confermata la fiducia al tecnico ma- Serve una svolta per invertire la rotta, Motta in questi giorni cercherà nuove soluzioni e la società si aspetta un colpo di genio. Come riporta La Gazzetta dello Sport,. Lì davanti Kolo Muani ha difficoltà perché troppo isolato, metterli vicino un'altra punta può essere la soluzione per fargli ritrovare quella continuità che aveva fatto vedere appena arrivato. L'alternativa è il tridente con Yildiz o Gonzalez dietro a due punte.

- Per ritrovare un po' di serenità bisognerà lavorare anche sull'aspetto mentale, sul quale interverrà direttamente Cristiano Giuntoli:. Verrà chiesto a tutti - e a loro in particolare - il massimo sforzo per centrale il quarto posto, un obiettivo da non fallire per provare a salvare parzialmente questa stagione. Anche in caso di qualificazione alla prossima Champions, comunque, la conferma di Motta non è scontata.