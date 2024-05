Juventus, sfruttato l'assist di Ausilio: contatti avviati con Gudmundsson

"Gudmundsson e Zirkzee? Mi piacciono tutte e due ma sapete benissimo la difficoltà di fare certe operazioni in Italia… Sono di qualità ma questo non vuol dire che l’Inter li può comprare". Il ds dell'Inter Piero Ausilio, in una recente intervista a Sport Mediaset, ha impresso una frenata alle voci sulla stella del Genoa, fornendo un assist alla concorrenza.



La Juventus ha già avviato contatti con l'entourage di Gudmundsson, un giocatore versatile con un prezzo accessibile, stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro, come riporta Tuttosport. Tuttavia, il giocatore sembra essere attratto dall'idea di giocare in Premier League, come ha lasciato intendere in passato. Nonostante ciò, la Juventus è determinata a competere per il giocatore, considerando le sue qualità e la sua adattabilità a diversi ruoli.