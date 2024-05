Juve, sfuma anche Greenwood? Il presidente del Getafe: 'Al 90% resta con noi'

Emanuele Tramacere

23 minuti fa



Il calciomercato ha vie infinite si sa, ma in casa Juventus, almeno fino ad oggi, quello per gli esterni d'attacco sembra un mercato stregato. Vi abbiamo raccontato di come prima Felipe Anderson, arrivato a un passo, alla fine abbia scelto il ritorno in Brasile e di come Mattia Zaccagni, suo immediato sostituto nelle idee bianconere alla fine abbia scelto di rinnovare con la Lazio. E ora? l'obiettivo di Giuntoli si è spostato su Mason Greenwood, ma ora anche lui rischia di essere un obiettivo già sfumato.



L'IDEA DI GIUNTOLI - L'esterno d'attacco classe 2001, inglese ma di orgini giamaicane, sembra finalmente essere uscito dal tunnel in cui era entrato con il Manchester United. Con il Getafe sta chiudendo una stagione da 10 gol e 6 assist in 33 partite fra Liga a Copa del Rey. Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli da tempo si è interessato alla sua situazione dato che, alla fine dell'anno, il prestito in Spagna scadrà e dovrà essere il Man United, a solo un anno di contratto dalla scadenza, a decidere cosa fare.



IL GETAFE LO TIENE - Il Manchester United finora ha sempre chiesto una cifra vicina ai 30 milioni per lasciar partire a titolo definitivo il giocatore, ma nelle ultime settimane, oltre all'interesse per lui dall'Arabia Saudita, è un'altra la strada che sta emergendo con forza e non porta nella Torino bianconera. Il Getafe vuole infatti rinnovare il prestito per un altra stagione con i Red Devils che rinnoverebbero l'attuale intesa di un'altra stagione per non ritrovarsi a perderlo a parametro zero.



IL PRESIDENTE DEL GETAFE CONFERMA - E a confermare questo scenario ci ha pensato il presidente del Getage, Angel Torres, che a domanda diretta sul futuro di Greenwod ha provato a blindarlo confermando anche la volontà del ragazzo: "Al 90% proseguirà con noi. Lui vuole continuare con noi per un'altra stagione e noi siamo d'accordo". Altro colpo di mercato sfumato? Non ancora del tutto, ma la strada sembra tracciata.