Juventus, sfuma Jorginho? Dall'Inghilterra: l'Arsenal offre il rinnovo

36 minuti fa

La Juventus prepara le mosse per il futuro e tra i nomi emersi per il centrocampo della prossima stagione c'è anche quello di Jorginho.



Vecchia conoscenza del calcio italiano e perno della Nazionale, il classe 1991 è in scadenza di contratto con l'Arsenal e Cristiano Giuntoli ha accarezzato la possibilità di perfezionare un affare a parametro zero. Ma dall'Inghiterra arrivano notizie che possono spegnere le speranze bianconere.



OFFERTO IL RINNOVO - Come riferisce The Athletic, l'Arsenal ha offerto un nuovo contratto a Jorginho e il centrocampista è orientato ad accettare la proposta dei Gunners.