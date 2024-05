Juventus, si ferma Alex Sandro. Personalizzato anche per Yildiz: le ultime verso la Roma

7 minuti fa



Si avvicina a grandi passi Roma-Juve, big match della prossima giornata di Serie A. I bianconeri si stanno preparando alla trasferta all'Olimpico e, anche oggi, la squadra si è allenata agli ordini di Max Allegri. Contro i giallorossi non ci sarà Alex Sandro, come comunicato dal club.



OUT - Il brasiliano è stato visitato questa stamattina e il club ha deciso di fermarlo: l'ex Porto non viaggerà fino a Roma con la squadra a causa di un sovraccarico al soleo della gamba destra. Kenan Yildiz invece ha fatto allenamento personalizzato, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e già domani dovrebbe tornare ad essere a disposizione.