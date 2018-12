La Juventus perde Andrea Barzagli per infortunio. Le prime voci parlano di una lesione al retto femorale, si prevede quindi uno stop di almeno due mesi per il difensore sempre più leader dello spogliatoio ma sempre meno del campo, dove, complice anche l'età, ha trovato poco spazio.



La perdita del Jolly in difesa però, non sembra preoccupare molto la Juventus che dispone comunque di altri panchinari d'eccezione quali Rugani e Benatia, che almeno in questa sessione di mercato, non dovrebbero partire per far fronte all'infortunio di Barzagli. Qualora uno dei due dovesse manifestare la volontà di essere ceduto per cercare più spazio, potrebbe essere Ruben Dias il colpo in difesa per il mercato di gennaio. D'altronde, la procura del portoghese classe '97 è nelle mani di Jorge Mendes, procuratore di Cancelo e soprattutto di Cristiano Ronaldo.