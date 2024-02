Juventus, si ferma Danilo: cosa si è fatto contro il Verona e le prime sensazioni

Redazione CM

Inconveniente che si somma al pareggio contro il Verona per la Juventus di Massimiliano Allegri: al Bentegodi si è dovuto fermare il capitano, Danilo, a causa di un fastidio percepito nel corso della ripresa. Il brasiliano ha portato a termine la gara, ma poco dopo il fischio finale è arrivata la prima diagnosi: trauma caviglia sinistra.



VERSO IL FROSINONE - Il 25 febbraio arriva il Frosinone allo Stadium: Danilo dovrà essere valutato nei prossimi giorni per capire se potrà essere della partita e sfidare il connazionale Kaio Jorge, in prestito come Barrenechea e Soulé dai bianconeri ai ciociari.