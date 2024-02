Juventus, si ferma Perin: infortunio al ginocchio, ecco quanto starà fuori

Il bollettino medico riguardo le condizioni di Mattia Perin — JuventusFC (@juventusfc) February 5, 2024

Un altro infortunio in casa, si ferma. Problema alper il secondo portiere bianconero, un trauma che ha portato a una lesione di 1° grado del legamento collaterale mediale.- Nel corso dell’allenamento odierno Mattia Perin ha riportato trauma lieve al ginocchio destro. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici svolti presso il J|Medical che hanno evidenziato la. Mattia Perin inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività nei prossimi giorni.- Non ci sono comunicazioni ufficiali sulle tempistiche per il rientro di Perin, ma per questo tipo di problematica i tempi di recupero sono stimabili in- Tenendo in considerazione i suddetti tempi di recupero, Perin non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per le partite contro(24ª giornata Serie A, lunedì 12 febbraio ore 20.45 allo Stadium),(25ª giornata, sabato 17 febbraio ore 18 al Bentegodi) e(26ª giornata, domenica 25 febbraio ore 12.30), in dubbio anche per la partita con il(27ª, domenica 3 marzo ore 20.45).- Perin ha collezionato: 2 in Serie A (alla seconda e alla terza giornata, rispettivamente contro Bologna ed Empoli) e 2 in Coppa Italia a gennaio (contro Salernitana e Frosinone).- Allegri non avrà a disposizione dunque il secondo portiere per tre-quattro settimane, resteranno disponibili il primo portieree il terzo