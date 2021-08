La prima, a Udine, aveva provocato danni non serissimi, ma già significativi. Ieri, a Torino contro l’Empoli, la botta è stata violenta e il Palazzo è crollato. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo che probabilmente aveva fiutato il pericolo ha fatto i bagagli e si è dato alla fuga. Avrebbe dovuto essere il momento della riscossa e della verità per la Juventus la quale si era liberata da quella che sembrava essere diventata una dipendenza quasi tossica per il gruppo.