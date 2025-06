Juventus, sirene inglesi per Tiago Djaló

Getty Images

per il futuro. Reduce dal prestito al Porto, il difensore classe 2000 rientra a Torino ma solo di passaggio. Infatti i bianconeri non lo porteranno al Mondiale per club negli Stati Uniti e gli stanno già cercando una nuova sistemazione sul mercato. In questo senso si spiega, come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, unChe disputerà la prossima Europa League, avendo vinto la FA Cup.Arrivato alla Juventus (che lo ha soffiato all'Inte) per 5,1 milioni di euro dai francesi del Lille nel mercato invernale del 2024, Tiago Djaló ha raccolto soltanto una presenza in maglia bianconera giocando gli ultimi 16 minuti dell'ultima giornata di campionato nella Serie A 2024/2025.

Lo scorso settembre è passato in prestito al Porto, dove in questa stagione ha collezionato 17 presenze tra Europa League, campionato e coppa del Portogallo per un totale di 1303 minuti giocati e 2 goal segnati.