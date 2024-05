Juventus, solo Del Neri peggio di questo Allegri: il dato lo conferma, anche Pirlo ha fatto meglio

Quinto pareggio consecutivo e risultati deludentissimi nonostante l'aritmetica certezza della qualificazione alla prossima Champions League raggiunta con due giornate di anticipo. Questa Juventus è la peggiore dai tempi Luigi Del Neri perché in questi anni nessuno è riuscito a fare così male comq quanto ottenuto finora da Massimiliano Allegri in questo girone di ritorno.Sono solo 4 i successi di questo secondo girone stagionale e più in generale, con 67 punti all'attivo conquistati in queste 36 giornate di campionato, la Juventus 2023/24 di Allegri vale il penultimo posto fra le ultime 14 stagioni bianconere. I bianconeri di questa annata sono secondi soltanto alla Juventus 2010-2011, la prima del ciclo Marotta, allora allenata da Gigi Delneri, che, alla 36 esima giornata, aveva soltanto 57 punti.

Allegri sta facendo peggio di Pirlo e anche peggio di questo suo secondo ciclo. L'anno scorso, infatti, al netto della penalizzazione per il caso plusvalenze, la Juventus a questo punto della stagione aveva collezionato 69 punti. Nel 2020-2021 con Andrea Pirlo in panchina, alla 36 esima giornata di campionato i punti erano 72 con due trofei già vinti come Supercoppa italiana e Coppa Italia.