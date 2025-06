Juventus, sondaggio per Jackson del Chelsea. Piace anche al Napoli

Getty Images

. A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea come nelle ultime ore la Vecchia Signora ha sondato il centravanti senegalese e ha anche avuto dei. Jackson - che durante la scorsa gara del Mondiale per Club contro il Flamengo aveva ricevuto un pesante cartellino rosso appena 4 minuti dal suo ingresso in campo -L'attaccante arrivato in Inghilterra nell'estate del 2023 dal Villarreal per poco meno di 40 milioni di euro ha mercato e nonostante un, potrebbe salutare il Chelsea. Come riferito da Sky Sport, quindi, sulle tracce del centravanti senegalese ci sono due top club italiani, come Juventus e Napoli. Entrambe le formazioni cercano, infatti, un rinforzo offensivo e il nome di Jackson piace molto.

A differenza della Juve, che ha già avuto dei contatti per il giocatore,, con cui il club campione d'Italia ha già un accordo di massima. In casa Juventus, invece, resta da capire come si evolverà la questione, con il contratto del serbo che scadrà la prossima stagione.