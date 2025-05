Juventus, sostituzioni clamorose di Tudor: la partita di Adzic dura 9 minuti

AFP or licensors

Clamorose le sostituzioni effettuate dadurante la fase finale diall'85', ei, con i bianconeri in dieci per l'espulsione di Pierre Kalulu al 60'.era entrato al 46', mentrei.Significativa, al momento di essere sostituito,51' Kolo Muani (J), 96' Vecino (L)Mandas; Marusic (65' Lazzari), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (65' Vecino); Isaksen (53' Pedro), Dele-Bashiru (53' Dia), Zaccagni; Castellanos. All: Baroni.Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Alberto Costa (79' Douglas Luiz), Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez (46' Conceicao) (86' Gatti), Mckennie; Kolo Muani (76' Adzic) (86' Vlahovic). All: TudorThuram (J), Savona (J), Locatelli (J), Castellanos (L), Pellegrini (L), Guendouzi (L), Vecino (L), Zaccagni (L), McKennie (J)

