IL RETROSCENA SULL'INTERESSE DELL'INTER PER ALCARAZ

La ricerca di un centrocampista per ladi Allegri porta gli occhi di Cristiano Giuntoli su, promesso sposo dei bianconeri che vanno così a rattoppare un buco in rosa, conseguenza delle ben note vicende legate a Paul Pogba e Nicolò Fagioli. La formula per l'arrivo a Torino del centrocampista argentino () costringe la dirigenza bianconera a valutare le pedine di scambio che potranno eventualmente essere messe in campo per il riscatto del giocatore a giugno. In queste riflessioni,La crescita di Matias Soulé non è passata inosservata, in Italia come in Europa. Sono infatti, con il Frosinone ben contento di tenerlo con sé fino alla fine della stagione, ma i bianconeri (proprietari del cartellino) necessariamente spinti a valutare attentamente le mosse in vista di giugno. Il suo nome potrebbe rientrare così nell'operazione Alcaraz, visto che. Per questo la Juventus può pensare ad uno, nel caso il Southampton riuscisse a centrare la promozione in Premier League.Una mossa che non appare così dissennata se si pensa che la Juve in questi giorni aveva già provato a, per il quale era stato fatto un tentativo prima di andare su Alcaraz. In questo caso non si parlava dell'inserimento del giocatore nell'operazione come contropartita, bensì dell'inserimento di una. Ma niente da fare, le condizioni non avevano poi permesso di esplorare ulteriormente questa pista, che però rimane viva insieme anche alla via che conduce a Pereyra dell'Udinese.La Juventus sembra dunque non opporre eccessiva resistenza alla partenza di Soulé, anzi lo ritiene una pedina importante nell'ottica di uno scambio come quello di Alcaraz, ma anche un profilo. Benl'offerta recapitata dall', per provare a portare in Saudi League il giocatore già a. Una lusinga che però si è scontrata con la posizione del, che vede in lui un elemento fondamentale per la conclusione del campionato, e con la volontà dello stessi giocatore, convinto a rispettare l'impegno preso con i ciociari. Ora la salvezza con il Frosinone, poi. Cessione per monetizzare o scambio per arrivare al riscatto Alcaraz, il piano della Juve per Soulé sembra orientato in entrambi i casi alla separazione. Chiaramente, il tutto dipenderà anche dal rendimento del nuovo argentino che la Juve si prepara ad accogliere a Torino.