Juventus-Spal 2-0



Marcatori: 45' pt Pjanic (J), 33' st Ronaldo (J)



Assist: 45' Khedira (J), 33' st Dybala (J)



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira (16' st Emre Can), Pjanic, Rabiot; (32' st Bentancur) Ramsey (20' st Bernardeschi); Dybala, Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Higuain, Rugani, Demiral, Beruatto. All. Sarri.



Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala (27' st Jankovic), Murgia (12' st Strefezza), Valdifiori, Missiroli, Reca; Moncini (31' st Paloschi), Petagna. A disp. Thiam, Letica, Cionek, Floccari, Felipe, Cannistrà, Tunjov, Zanchetta. All. Semplici.



Arbitro: Piccinini di Forlì.



V.A.R.: Massa di Imperia.



Ammoniti: 32' pt Khedira (J), 10' st Igor (S), 37' st Petagna (S), 47' st Emre Can (J)