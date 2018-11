Sempre la solita Juve, forse un po' meno spumeggiante ma molto più attenta e solida. Contro la Spal va in scena un altro show di Cristiano Ronaldo, il migliore insieme a Douglas Costa. Queste le pagelle di Calciomercato.com: ordinaria amministrazione, ma quello che passa dalle sue parti viene controllato con sicurezza e personalità: partita dopo partita si conferma un'alternativa fondamentale per far rifiatare Cancelo e Alex Sandro: voleva spazio, risponde presente. Ma non sarà una partita con la Spal a chiudere “il caso”: almeno in teoria è davvero tornato tutto come una volta, il turnover salvo casi eccezionali riguarda tutti dietro tranne lui: prova di sostanza, dà continuità a un buon inizio di stagione. Esce zoppicando (42' s.t.a volte pasticcia un po' troppo, è in formase la Juve non patisce l'emergenza in mediana è merito suo, sempre in crescita indipendentemente dal sistema di gioco: Allegri ha ragione, è diventato un centrocampista completo sotto ogni punto di vista. Anche quando quasi non si vede poi incide su punizione.è il più intraprendente, ci prova e ci riprova, meriterebbe il gol. Scatenato (28' s.t.una ventina di minuti per non perdere l'abitudine): fascia di capitano al braccio, giocando in area di rigore in un modo o nell'altro riesce sempre a fare gol in questa stagione: già in doppia cifra in questa stagione, traguardo tagliato consecutivamente ogni anno dal 2005 a oggi. Un fuoriclasse, anche nella semplicità. Decisivo anche nell'ispirare Douglas Costa .All.gestisce le energie fisiche e mentali, il calendario ora si fa in salita ma fino a questo momento chiedergli di più è francamente pretestuoso.: tanti gli ex Toro in squadra, per lui più di tutti è un derby. Lo gioca con personalità, ma qualche imprecisione c'è: non va mai per il sottile, a volte fin troppo rude: finisce a terra in occasione del gol dell'1-0 perdendosi così Ronaldo: tiene botta contro Mandzukic ma non lo taglia fuori nel caso del raddoppioha passo e voglia, pronto per salire di livelloci mette esperienza, tiene bene contro i dirimpettai bianconeri (14' s.t.quando entra la Juve chiude la partita, non per colpa sua): non tira mai indietro la gamba, ma la manovra è balbettante (38' s.t.: prova a farsi notare dalla distanza, senza successo: tra Cuadrado e De Sciglio non si nota maimoto continuo senza palla, ma spazi non ce ne sononon si vede mai, sovrastato da Rugani e Bonucci (40' s.t.All.la Spal è squadra vera, compatta e non rinunciataria. Però distante anni luce dalla Juve.