Prove di sarrismo per la Juve. La Spal è poca roba, serve più di mezz'ora per entrare in partita, ma alla fine sono i tre punti più netti della settimana. Senza subire nulla dietro, trovando un super Berisha ad arginare i tentativi bianconeri. La decide Pjanic, bene Khedira, supera l'esame da terzino Matuidi. Mentre CR7 è solo il gol. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Spal 2-0

Juventus

Buffon 6: un solo intervento, quando si ritrova in mano il pallone girato di testa da Petagna sotto misura.

Cuadrado 6: è pimpante, nella Juve del primo tempo è già tanto, nella ripresa si amministra.

Bonucci 6,5: guida la difesa da par suo, sta accompagnando De Ligt nella crescita.

De Ligt 6,5: di fisico e coraggio.

Matuidi 6,5: gli serve qualche minuto per prendere le misure, poi fornisce il suo solito contributo.

Khedira 7: è lui a trascinare un'abulica Juve in avvio, è sempre lui a sistemare il pallone per la rete di Pjanic (16' st Emre Can 6: accolto da un'autentica ovazione).

Pjanic 7: taglia e cuce, costretto a giocare nello stretto. Poi inventa il gol capolavoro proprio quando pesa di più, a ridosso dell'intervallo.

Rabiot 5,5: gli manca la misura, in campo come nelle giocate (37' st Bentancur sv).

Ramsey 6: meno bene delle precedenti uscite, tre partite in sette giorni forse non le regge ancora. Su di lui Berisha è impressionante, ma a due metri dalla porta bisogna comunque fare gol (20' st Bernardeschi 5,5: uno spezzone pasticciato).

Dybala 6,5: mezzoretta sonnecchiante poi si sveglia e la Juve cresce, è un bon bon il cross per CR7. Ma zero gol in tre partite contro Verona, Brescia e Spal non rappresentano il bottino sperato.

Ronaldo 6,5: sembra nervoso, sicuramente meno in partita del solito. Poi comincia a tirare e alla lunga trova un gol liberatorio.



all. Sarri 6,5: terzini da inventare, per il resto ripropone una Juve del tutto simile a quella di Brescia che lo premia alla lunga distanza e alla fine sono le occasioni create sono una decina. Nove punti senza troppi applausi in una settimana, per ora va bene così.



Spal

Berisha 7: strepitoso su Dybala e Khedira, fenomenale su Ramsey. Non sempre stilisticamente perfetto ma efficace, va in difficoltà solo nelle uscite alte che poi risultano decisive in occasione dei due gol.

Tomovic 6: di esperienza se la cava sempre tra Ronaldo e Rabiot.

Vicari 6,5: guida la difesa con personalità.

Igor 6: dalla sua parte la Juve alza il ritmo, lui risponde con personalità e imposta con un mancino educato.

Sala 5: in affanno (27' st Jankovic 6: si posiziona dietro le punte, non riescead accendersi).

Murgia 5,5: tiene botta contro Rabiot ma è lui a essere sacrificato per la maggiore verve di Strefezza (12' st Strefezza 6: qualche guizzo interessante, trovando fiducia potrà dare una grossa mano a Semplici)

Valdifiori 5,5: quando la Juve alza il ritmo va in difficoltà.

Missiroli 6: gli spetta il cliente peggiore, Khedira.

Reca 6: è lui il più pericoloso della Spal nel primo tempo.

Moncini 5: ex di turno, si muove tanto, la prende poco. (31' st Paloschi sv)

Petagna 5,5: fa a sportellate con De Ligt, ma è troppo solo. E non riesce a dare forza al colpo di testa ravvicinato del 58' al termine di una carambola in area.



all. Semplici 6: rosa ridotta ai minimi termini, fa quel che può e ringrazia un Berisha in stato di grazia per non tornare a casa con un passivo tennistico. Non è dallo Stadium che passava e passerà la salvezza.