Juventus-Spezia 1-0



Marcatore: pt 33' Morata.

Assist: pt 33' Locatelli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini (18' st Bernardeschi); Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic (41' st Kean), Morata. A disp. Pinsoglio, Perin, Aké, Soulé, Miretti, Stramaccioni. All. Allegri.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore (31' st Bourabia), Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj (31' st Kovalenko). A disp. Zoet, Zovko, Hristov, Podgoreanu, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All. Thiago Motta.

Arbitro: Fourneau di Roma1.

Ammoniti: st 12' Vlahovic (J), 14' Thiago Motta (all. S), 16' Pellegrini (J), 23' Bernardeschi (J).