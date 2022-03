Prima del big match di stasera tra Napoli e Milan,. I bianconeri arrivano dalla vittoria di Coppa Italia all'ultimo minuto contro la Fiorentina e prima ancora avevano conquistato i tre punti a Empoli; tre pareggi nelle ultime cinque partite e l'obiettivo la vittoria nel mirino per consolidare il quarto posto e allontanare la Roma salita a -3 dopo la vittoria di ieri con l'Atalanta. Dall'altra parte c'è uno Spezia che ha perso le ultime tre partite e dopo alcuni risultati positivi rischia di essere risucchiata di nuovo nella zona retrocessione: la squadra di Motta cerca l'impresa come quell'anno in Serie B, quando vinse 3-2 in casa della Juve di Trezeguet e Del Piero.- Allegri recupera Dybala ma va in panchina. A sinistra gioca ancora Pellegrini, Cuadrado nel tridente con Morata e. Locatelli, Arthur, Rabiot è il terzetto di centrocampo., Thiago Motta se la gioca con Erlic e Nikolaou al centro della difesa e Agudelo arretrato di qualche metro nella linea dei centrocampisti insieme a Maggiore e Bastoni. Manaj al centro del tridente, ai lati dell'ex Barça B ci sono Verde e Gyasi.: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.: Allegri.: Provedel; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Bastoni, Maggiore, Agudelo; Verde, Manaj, Gyasi.: Motta.