Juventus, spunta un'opzione nel contratto di Djalo

Tiago Djalò è stato annunciato come rinforzo per il reparto difensivo della Juventus. Appena arrivato a Torino, cominciano a uscire i primi rumors sul suo accordo con i piemontesi. Nel contratto firmato dal portoghese è presente anche un opzione in favore della Juventus per rinnovare il suo accordo fino al 2028, ovvero di ulteriori due anni dopo la scadenza.



Cresciuto calcisticamente in Portogallo, e nello specifico allo Sporting Lisbona, Djaló nel gennaio 2019 passa dai lusitani al Milan dove, ancora diciottenne, viene aggregato alla Primavera. Saranno 15 le presenze totalizzate con l'Under 19 rossonera nella seconda parte della stagione 2018/2019 tra campionato e Youth League, prima di salutare l'Italia e approdare in Francia, al Lille, dove resterà fino al passaggio in bianconero.