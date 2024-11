Juventus, squadra bloccata in aeroporto: la conferenza di Thiago Motta inizia in ritardo

AFP or licensors

Niente walkaround per la Juventus al Villa Park, stadio dell'Aston Villa, nel giorno prima dell'importantissima sfida di Champions League. Il l motivo è curioso ed è legato all'arrivo in Inghilterra del club bianconero. La squadra è infatti stata a lungo bloccata all’aeroporto di Birmingham,Per diversi minuti la situazione non ha trovato sblocco, accumulando così ulteriore ritardo rispetto alla tabella di marcia.Pertanto, sia la Juve, sia l’organizzazione Uefa, hanno deciso di eliminare il passaggio della squadra sul campo del Villa Park, liberando di fatto solo Thiago Motta e Andrea Cambiaso per la conferenza stampa della vigilia. La squadra, intorno alle 18, ha iniziato la lenta uscita dalla zona aeroportuale, e raggiungerà direttamente l’albergo in cui alloggia.

