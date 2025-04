Juventus, stesso sistema di gioco anche senza Yildiz. Tudor ha una priorità

Molto meglio una punta sola, nell'idea diIgor. Si è capito, si è provato e si è avuta ulteriore conferma: anche verso Parma, la soluzione più probabile resta il 3-4-2-1. E - badate bene - tutto ciò anche se dovesse giocaredal primo minuto, con il francese in pole position per dare una risposta al forfait, sempre più probabile, di Kenan- Del resto, è il modulo che dà certezze a questa squadra. Che la rende robusta a centrocampo e coperta sugli esterni. Che magari non esalta Vlahovic in zona gol, ma lo coinvolge allo stesso tempo nelle zone nevralgiche, come testimoniano i due assist nell'ultima partita.E soprattutto rispecchia chiaramente l'idea di Igor Tudor, che può sfruttare persino gli esterni offensivi che si è ritrovato in questa rosa costruita certamente non per lui.

- Ed eccolo qui, il nodo della questione. Per mettere tutti a proprio agio, specialmente i giocatori in grado di deciderle, le partite,ha pensato a due seconde punte in grado di allargarsi e stringersi a seconda delle necessità. Come una fisarmonica. Nel 3-4-2-1,ha un senso, ce l'ha, perè perfetto eha trovato una sua quadra. Non c'è poi tanto da inventarsi o da cambiare. Semplicemente, c'è da accelerare il passo e trovare vittorie, recuperando la continuità perduta in tutta la stagione.

- Dunque, anche senza, la possibilità di vedere un solo trequartista alle spalle di due punte, resta un'opzione sfumata, di difficile realizzazione. Poi, certo: tutto può cambiare a seconda delle disponibilità e delle tentazioni, ma al momento il principio cardine di questaè l'equilibrio. Equilibrio per restare coi piedi per terra. Equilibrio per non cadere, se colpiti. Equilibrio per difendere e attaccare insieme.