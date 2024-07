Stoccarda, assalto a Huijsen. E insidia l'Inter per Gudmundsson

ASSALTO A HUIJSEN

Lo Stoccarda è in forte pressing per Huijsen. La Juventus non ha nemmeno convocato il difensore classe 2005 per il ritiro in Germania, con la speranza di cederlo in tempi brevi per fare cassa e reinvestire immediatamente le risorse ottenute sul mercato. Con la sua partenza infatti, preferibile rispetto a quella di Matias Soulé, Cristiano Giuntoli potrebbe far partire la stretta finale per Jean-Clair Todibo, per cui proseguono positivamente i contatti con il Nizza.