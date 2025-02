Juventus, Storari: "Scanavino e Ferrero non sono mai stati nel calcio. Vlahovic rimasto fuori ingiustamente"

Getty Images

Cagliari-Juventus è una partita del cuore per Marco Storari, che, in carriera, ha vestito le maglie di entrambe le squadre. Con i bianconeri ha vissuto gli anni della rinascita, vincendo i primi quattro scudetti dello storico ciclo dei nove. Sa cosa significhi vivere l’ambiente di Torino e, a Sky Sport, ha analizzato il momento difficile della squadra di Thiago Motta: “Il momento è difficile dopo l’eliminazione dalla Champions. Pesa su calciatori e dirigenza, ma il campionato è un’altra cosa e c’è ancora la possibilità di entrare nelle prime quattro. A Cagliari, però, non sarà una gara semplice”.

DIRIGENTI – “Mi aspettavo delle difficoltà perché ci sono stati tanti cambiamenti. L’unico con estrazione calcistica è Giuntoli, l’ad Scanavino e il presidente Ferrero non sono mai stati in una società d calcio. Manna e Allegri sapevano cosa fosse la Juventus: Max è il terzo allenatore più titolato dopo Trapattoni e Lippi. Thiago Motta diventerà un grande tecnico, ma deve superare queste pressioni perché la Juventus non è il Bologna e qui bisogna vincere”.

VLAHOVIC – “Sono contento che torni Dusan. Quando non ci sono i risultati arrivano tante critiche, ma lui si merita il ritorno. È rimasto fuori un po’ ingiustamente: si è sacrificato molto per la squadra. Il gioco lo ha un po’ penalizzato, ma è forte ed è stato pagato tanto perché ha un valore importante. Per una parte di stagione si è addossato le critiche, ma spero che oggi possa dimostrare quanto vale, anche se si sa già quanto sia forte”.

CAGLIARI – “Hanno trovato la loro dimensione. Giulini ha capito che allenatore serviva e il pubblico può essere un’arma in più”.