Ambiente pesante in casadopo il pesantissimo ko all'Allianz Stadium contro. A commentare lo 0-4, a DAZN, è l’ex allenatoree oggi opinionista, Andrea. Queste le sue parole.“Era una partita verità per il popolo juventino, rimesso in pista dagli ultimi risultati. Era una gara spartiacque perché una vittoria avrebbe alimentato dei sogni: è una settimana che sentiamo della Juve a -6 dal primo posto, e una sconfitta così pesante nel match spartiacque secondo me ha buttato giù gli spettatori.Abbiamo sempre detto del progetto Juve che avremmo aspettato su ciò che non ci convinceva, perché si vedeva una semina, un’idea.Se dici che vuoi continuare quel progetto, giocando un certo tipo di calcio, tu oggi sei stato ridimensionato sui tuoi capi saldi. L’Atalanta ti ha fatto male su quelle che sono le tue qualità”.

“Basta con questo discorso dei, lo facciamo solo in Italia! Il Bayern gioca con Musiala, il Barcellona con Yamal. È una cosa che ci limita nella crescita del campionato.A me è capitato all’Inter, a Ciro con la Juve: quando perdi queste partite in casa… 4 gol in casa…“A me dispiace parlare dei singoli, ma. Capisco la psicologia, che un giocatore la partita così la vuole giocare o che pensi al fatto di entrare a 15’ sul 3-0, maSonoper il progetto, perché siamo a marzo. Se dobbiamo analizzare oggi,Questo perché quei capisaldi su cui l’allenatore ha puntato non sono stati all’altezza".